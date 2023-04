NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – La cittadina di Montalto di Castro è pronta per confermare l’evento clou dell’anno: Maremma d’aMare, la fiera delle tradizioni maremmane. Quest’anno la kermesse, giunta alla sua VIII edizione, è in programma dal 12 al 14 maggio a Montalto Marina (piazza del Palombaro – via del Palombaro); un weekend per immergersi nella storia di una terra unica, dove i protagonisti sono i butteri a cavallo e le vacche maremmane. Ad animare la tre giorni gli spettacoli equestri, gli intrattenimenti lungo il percorso espositivo. Novità di questa edizione il sentiero delle tradizioni: un percorso per grandi e piccoli all’interno della pineta comunale, dove il visitatore avrà la possibilità di partecipare alle attività ludiche e didattiche tra cavalli, puledri, pony, vitelli e asini.

Lungo il percorso fiera, tra i banchi del mercato, si potrà ammirare la parata contadina con i famosi butteri maremmani accompagnati dalla banda musicale e ogni giorno, presso il villaggio delle tradizioni (piazza del Palombaro), si potrà assistere alle esibizioni a cavallo.

La fiera Maremma d’aMare è organizzata dal Comune di Montalto di Castro e Fondazione Vulci. Orario di apertura dalle ore 10 alle ore 24. Ingresso libero.