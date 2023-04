NewTuscia – PERUGIA – 2.067 persone controllate, 1 arrestato, 2 indagati. 148 pattuglie impiegate in stazione e 30 a bordo treno, per un totale di 57 convogli ferroviari presenziati (circa 12 treni al giorno). 3 servizi antiborseggio in abiti civili in stazione e 12 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, 2 minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Sono questi i risultati conseguiti durante le festività pasquali appena trascorse, che hanno visto un’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni, nell’ambito delle tre regioni di competenza territoriale. In particolare, la Polfer di Fabriano ha arrestato un uomo destinatario di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Firenze per il reato di violenza sessuale.

Le due persone indagate invece, rispettivamente dal personale di Ancona e Pescara, sono risultate non in regola con la normativa relativa al soggiorno dei cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, il primo, e per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara il secondo.