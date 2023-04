NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso ( in via dei Priori 32) questa mattina è stato presentato l’evento, per il decimo anno consecutivo, di “XX Giugno Festa grande” che rappresenta il momento identitario importante per la città di Perugia e, contestualmente, il desiderio e la volontà di un nutrito gruppo di Associazioni ed Enti cittadini di unirsi nel coordinare un programma di attività finalizzate a celebrare degnamente una giornata di autentica festa cittadina per la città di Perugia, quale è, da sempre, la ricorrenza del XX Giugno che si è andato formando e fortificando nella consapevolezza di fare la cosa giusta per la città ricompattandola attorno a principi e valori che ne hanno ispirato la storia, ma anche riconnettendola alle criticità contemporanee. E’ un’aggregazione spontanea dove, accanto ai fondatori quali il Circolo Arci Ponte d’Oddi, la Famiglia Perugina, la Società del Bartoccio e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel tempo hanno aderito liberamente l’Associazione Borgobello, Associazione Tangram, Associazione Vivi il Borgo, Biblioteca delle Nuvole, Circolo Arci Porco Rosso, Città del sole ONLUS, Comitato ANPI di Perugia, Comitato Studenti Medi, Cronache Ribelli, Libera Umbria, Museo del Gioco e del Giocattolo, Realmente Associazione, Società del Gotto, Teatro di Figura Umbro e numerose altre realtà del variegato mondo della cultura e della promozione sociale di Perugia : tutti uniti per portare avanti con più forza un’idea che fin dalle sue origini è nata dal basso, auto-gestita ed auto-finanziata, e gli organizzatori , quest’anno, hanno deciso di lanciare un appello rivolto a tutti, perugini e non, soggetti privati o pubblici, per sensibilizzare una donazione volontaria allo scopo di sostenere le attività e i progetti che necessitano fondi e contributi. Nel corso della conferenza stampa, il comitato organizzatore ha presentato le modalità per aderire alla campagna di “crowdfunding” attraverso la proiezione di un video clip ( che è consultabile sulla piattaforma di youtube all’indirizzo https://youtu.be/zBxBYgbyyEo) e gli eventi salienti in programma nel prossimo mese di Giugno. ( NDR – Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi che ha lo scopo di cercare sostenitori per il finanziamento di progetti basato non tanto sulla ricerca di grandi capitali, ma piuttosto sulla contribuzione di piccoli e medi donatori e finanziatori).