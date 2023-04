NewTuscia – TARQUINIA – Sono stati una Pasqua e una Pasquetta all’insegna dell’ordine e della pulizia a Tarquinia grazie ad un importante dispiego di pattuglie della Polizia Locale. Sono state infatti presidiate le strade del centro storico durante tutta la processione pasquale dedicata al Cristo Risorto, garantendo l’ordine e la sicurezza alle centinaia di persone che affollavano le vie di Tarquinia. Ugualmente è stato il lido nei giorni di Pasqua e Pasquetta ad essere preso d’assalto, complice la bella giornata che ha favorito scampagnate e passeggiate all’area aperta. A copertura del litorale sono state infatti dispiegate, in particolare nel giorno di Pasquetta, tre pattuglie ed un mezzo “Defender” per arrivare a percorrere anche quelle aree non raggiungibili agevolmente con le normali autovetture. Sono state così assicurate la sicurezza ed il decoro delle spiagge a Sant’Agostino, a San Giorgio, nell’area delle Saline e del monumento naturale “la Frasca”. Qui in particolare era prevista una notevole affluenza di persone, soprattutto giovani, per consumare la tradizionale scampagnata di Pasquetta. La polizia Locale ha pertanto mirato ad un servizio di tutela, prevenzione e rispetto per l’ambiente, prevenendo al contempo l’abbandono di rifiuti a fine giornata. Il controllo del territorio, garantito dalla presenza della pattuglia di agenti, ha assicurato il divieto di transito e di sosta delle auto presso la “Frasca”, promuovendo anche il rispetto delle norme del codice della strada in tutta l’area.

Stesso capillare controllo è stato effettuato dalle diverse pattuglie di agenti dislocate sull’intero territorio comunale per garantire a tutti i cittadini il godimento delle piacevoli festività pasquali nel rispetto e nella tutela dell’ambiente