NewTuscia – TERNI – Oggi al TG3 Umbria è stato trasmesso un servizio sui disagi causati dai lavori sulla E45 con la chiusura degli svincoli direzione Terni di Montecastrilli e Sangemini Nord, pertanto l’aumento di traffico in direzione del capoluogo sulle strade di viabilità ordinaria.

Nel servizio andato in onda era presente l’intervista ad un operatore della Croce Rossa di Avigliano, il quale faceva notare che dovendo viaggiare sulle strade ordinarie allungava di molto il tempo per raggiungere l’ospedale Santa Maria da parte delle ambulanze con a bordo un malato. Pertanto come faceva osservare sempre l’operatore della CRI in molti casi i tempi possono essere fondamentali per la vita di una persona malata basti pensare ad un infartuato.

Lo stesso problema anzi in misura maggiore è presente per la popolazione dell’Amerino dove un’ ambulanza della CRI di Guardea è costretta alla viabilità ordinaria fino a Narni scalo in quanto lo svincolo di Amelia direzione Terni è chiuso con conseguenza di prendere direzione Orte uscire a Montoro per invertire la marcia in direzione Terni.

Pertanto come illustrato da luminari della medicina i tempi di intervento e soccorso su un paziente risultano fondamentali.

Ricordiamo che su queste ambulanze non viaggia un medico a bordo, quindi capite quanto sia importante arrivare il prima possibile al Pronto Soccorso. Inoltre causa lavori per chilometri e chilometri che obbligano i mezzi a viaggiare su un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione si generano ingorghi e code che allungano ancor più i tempi di arrivo all’ospedale di Terni.

Crediamo che congestionare il traffico sulle vie di grandi comunicazione con lavori che durano anni e creano difficoltà per l’accesso al Pronto Soccorso Ternano legato alla chiusura della Guardia medica a Lugnano in Teverina siano mosse poco responsabili e non a tutela dei malati.

Giusto fare manutenzione ma dovrebbe essere fatta su tratti brevi ogni volta in modo tale da non chiudere carreggiate per vari KM.

Auspichiamo che i vari soggetti interessati (Regione ANAS ecc.) provvedano al bene della popolazione.

Redazione Centro Studi Malfatti