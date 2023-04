NewTuscia – VITERBO – A partire dal 1 aprile, i cittadini assistiti che si trovano in una particolare condizione, e che ne hanno diritto, possono richiedere alla Asl l’esenzione per età e reddito, che consente di non pagare il ticket per determinate prestazioni effettuate presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

L’esenzione per età e reddito è rilasciata presso gli sportelli Cup, previa presentazione di un’autocertificazione, di un documento di riconoscimento valido e della tessera sanitaria.

Data l’incidenza della popolazione di riferimento e l’intensificazione degli accessi agli sportelli in corso per questa tipologia di pratiche, la Asl di Viterbo ha provveduto a incrementare la presenza degli operatori nei principali Cup aziendali.

Nello specifico, al fine di evitare lunghe attese, le richieste per l’esenzione del ticket per reddito ed età potranno essere presentate anche presso i Centri unici di prenotazione degli ospedali Belcolle, Andosilla a Civita Castellana e Tarquinia, dove, mediamente, nel pomeriggio si verifica un minor accesso di cittadini.

Inoltre, è possibile richiedere le esenzioni per reddito ed età in tutti i Cup aziendali, anche al di fuori del proprio Distretto sanitario di appartenenza.

Considerando le tempistiche che occorrono agli operatori Cup per evadere le pratiche di esenzione, l’Azienda sanitaria locale di Viterbo invita i cittadini a raggiungere le strutture con almeno mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di chiusura.

Infine, per coloro che possono e che desiderano guadagnare tempo, l’esenzione per reddito ed età può essere richiesta anche nella modalità online, senza la necessità di passare al Cup. Basta visitare il portale salutelazio.it e accedere nella sezione dedicata, presente nella home page del sito, cliccando al seguente link https://www.salutelazio.it/group/guest/autocertificazione-esenzioni-da-reddito.