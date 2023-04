NewTuscia – CAPRAROLA – Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10:00 presso le Scuderie di Palazzo Farnese in Caprarola (VT) si terrà il convegno “I centri per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà: approcci e prospettive per la conservazione”.

Il Convegno è organizzato dall’Ente Monti Cimini e da E-distribuzione, nell’ambito del Progetto europeo Life Lanner 18NAT/IT/000720 e prevede numerosi interventi che vedono il coinvolgimento di realtà professionali di differente estrazione secondo il seguente programma:

10:00 Saluti istituzionali

10:30 Un convegno sui Centri Recupero Animali Selvatici nell’ambito di un Progetto Life – Giuseppe Puddu (Regione Lazio)

10:50 Ambiente e biodiversità in E-Distribuzione – Federico Dal Fara (Referente Sostenibilità, E-Distribuzione)

11:00 Gli interventi di E-Distribuzione nel Life Lanner – Daniele Malagigi (Responsabile Unità Territoriale Viterbo, E-Distribuzione)

11:20 La rete dei CRAS nell’ambito del Life Lanner – Rita Lorenzini (Responsabile Laboratorio di Diagnostica Molecolare Forense, IZS Lazio e Toscana)

11:40 Coffee break

12:00 Il CRAS Lago di Vico – Giampiero Tirone (Referente del CRAS Lago di Vico)

12:20 Il CRAS del Reparto Carabinieri Biodiversità Fogliano – Luogotenente Roberto Mayer (Comandante Stazione Carabinieri Forestali di Fogliano)

12:40 Il CRFS LIPU Roma – Francesca Manzia (Responsabile del CRFS LIPU di Roma)

13:00 Il CRASE Piano dell’Abatino – Antonio De Marco (Responsabile del Parco faunistico di Piano dell’Abatino) 13:30 Light lunch

14:30 Analisi dei rischi sanitari nei CRAS – Adriano Argenio (Direttore sanitario del CRAS Lago di Vico)

14:50 Tavola rotonda “Gestione del soccorso e del recupero degli animali selvatici feriti o in difficoltà nella regione Lazio” modera Stefano Picchi (Project manager Life Lanner)

16:00 Conclusioni

La finalità è di creare un momento di condivisione di esperienze e di riflessione sui Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS), nel loro duplice ruolo di strutture in cui vengono recuperati gli animali selvatici feriti o in difficoltà, ma anche di luoghi in cui far nascere nuove idee per la conservazione della biodiversità.

Il convegno è solo in presenza ed è aperto a tutti, ma è necessario iscriversi compilando il form al seguente link: https://www.e-distribuzioneevents.it o scrivendo a: segreteria@e-distribuzioneevents.it