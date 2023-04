Iniziativa organizzata della First Cisl presso la sala del consiglio di Palazzo Bazzani

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – Domani nel pomeriggio, alle ore 15:00, preso la sala del consiglio della Provincia di Terni, è in programma un convegno sulla desertificazione bancaria.

L’iniziativa, organizzata dalla First Cisl Umbria, invita ad analizzare i dati sulle chiusure degli sportelli che evidenziano come l’area ternana sia particolarmente colpita da questo fenomeno, come sottolinea il segretario della First Francesco Marini, il quale rimarca il fatto che il problema non riguarda solo la categoria dei bancari, ma diventa, ogni giorno di più, un problema per il tessuto sociale ed economico del territorio, con particolare aggravio per le categorie deboli e le aree interne della nostra regione.

Al convegno, dopo i saluti istituzionali della presidente della Provincia, interverranno il presidente di Anci Umbria, il presidente della Confartigianato Mauro Franceschini, il coordinatore di Ancestor Confesercenti Sergio Giardinieri, il presidente della Fondazione Umbria contro l’usura Fausto Cardella, il vice presidente della Banca Centro BCC Carmelo Campagna, il segretario della Cisl pensionati Luigi Fabiani e di Adiconsum Giancarlo Monsignori. Concluderà i lavori Angelo Manzotti, segretario della Cisl Umbria.