NewTuscia – VILLA S. GIOVANNI – Talete S.p.A. ha acquisito la gestione del servizio idrico del Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia il 30 dicembre 2022. In questi mesi sono state attivate le procedure per adeguare gli impianti alle normative di riferimento e sono state realizzate diverse migliorie. Gli interventi hanno riguardato principalmente l’ammodernamento del sistema di depurazione a servizio della comunità sangiovannese.

Nello specifico si sono attivati i processi di miglioramento delle apparecchiature esistenti con importante manutenzione delle pompe di sollevamento. Sono stati acquistati nuovi mezzi per ottimizzare la gestione dell’impianto di depurazione e si è provveduto a installare una nuova postazione di ipoclorito di sodio per il trattamento ottimale dei reflui nel rispetto dell’ambiente.

Sono attualmente in corso le operazioni per il necessario e adeguato smaltimento dei fanghi. È attivo un servizio giornaliero di conduzione dell’impianto, per una gestione oculata e per un rapido intervento in caso di anomalie di sistema.

Per quanto riguarda la parte idraulica si è provveduto a rinnovare un tratto di condotta in viale Europa, per il contenimento della dispersione e per il miglioramento del servizio idrico. Il tutto in una logica di approccio preventivo alle possibili situazioni di stress.

“L’azienda individua nella sostenibilità ambientale – dichiara l’Amministratore Unico di Talete S.p.A. Salvatore Genova – un elemento centrale nella propria azione quotidiana, per il raggiungimento della propria mission in un’ottica di attenzione e rispetto verso le future generazioni”.