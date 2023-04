NewTuscia – VITERBO – È stato prorogato al prossimo 20 aprile il termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della commissione E.R.P. (edilizia residenziale pubblica). Nei giorni scorsi, il settore V del Comune di Viterbo ha emanato apposito avviso pubblico riguardante il rinnovo dei componenti della suddetta commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si ricorda che la commissione è composta da cinque dipendenti pubblici esperti in materia.

La versione integrale dell’avviso – con indicate le modalità di presentazione delle candidature – è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (homepage).