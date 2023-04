NewTuscia – LIVORNO

Stamattina verso le 07:30 un uomo privo di vita è stato visto da un dipendente della Onorato galleggiare nelle acque del porto di Livorno nella zona del varco Vallesini.

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi e sul posto all’accosto 56 sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto e i sommozzatori dei Vigili del fuoco per effettuare le operazioni di recupero.

Secondo i primi riscontri il cadavere si sarebbe trovato nelle acque privo di vita da diverso tempo, per cui non c’è stato niente da fare da parte del personale medico intervenuto se non constatarne il decesso.

Gli inquirenti giunti sul posto stanno indagando per capire causa e dinamica del decesso.