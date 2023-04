La Fiera del Lavoro nella città della “rupe”

NEWTUSCIA/UMBRIA – ORVIETO – Secondo appuntamento con la Fiera del Lavoro, in programma ad Orvieto venerdì 14 aprile, presso il Palazzo del Capitano del Popolo. Oltre l’appuntamento di Orvieto, il programma prevede altre due tappe, il 29 aprile a Terni e il 12 maggio ad Amelia.

Il programma per l’appuntamento di Orvieto prevede;

Alle ore 09:00 i lavori saranno aperti dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza, poi in seguito il saluto del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e dell’assessore regionale alle attività produttive, Michele Fioroni, dal magnifico rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, dalla direttrice dell’ufficio scolastico provinciale, Filomena Zamboni, e dalla direttrice di Arpa Umbria Paola Nicastro. Durante la mattinata verranno presentate le offerte formative per il territorio, anche con il racconto di alcune esperienze imprenditoriali di successo e saranno illustrate agli studenti e ai giovani tutte le novità riguardanti il mondo del lavoro, anche in sede locale.

Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle ore 17:00 via agli incontri fra domanda e offerta di lavoro con la possibilità per gli interessati di venire in contatto direttamente con le aziende e di fare colloqui incentrati sui profili professionali messi a disposizione.

In merito a questo appuntamento la presidente Pernazza ha affermato:

“ l’importanza di “Giovani in Cantiere” e delle Fiere del Lavoro “che puntano a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, un problema molto serio che riguarda i giovani ma anche le aziende. Chi non riesce a formarsi adeguatamente non può infatti conoscere, né sfruttare le possibilità di lavoro presenti sul mercato e di conseguenza questo crea problemi alle imprese che accusano difficoltà a trovare il personale necessario. Lo sforzo comune che istituzioni, enti e privati stanno mettendo in campo è proprio finalizzato a colmare questo gap e, cosa non meno importante, a dare ai giovani un futuro con più certezze”.

“Giovani in Cantiere” è un progetto promosso dalla Provincia di Terni e finanziato da Upi nazionale. E’ realizzato in collaborazione con Arpal, Anci Umbria, Its Academy e Fondazione Brodolini ed ha l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica, accorciare la distanza fra domanda e offerta di lavoro e dare ai giovani strumenti utili all’orientamento scolastico, personale e lavorativo.