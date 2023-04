di Stefano Stefanini (*)

NewTuscia – VITERBO – Domani giovedì 13 aprile alle ore 18 presso la chiesa di Sant’Andrea, è programmato il convegno dell’Ucsi Unione Cattolica della Stampa Italiana di Viterbo, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Viterbo, dal titolo “La notizia al servizio della verità”, riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti del Lazio per il conseguimento dei crediti formativi.

“Un metodo per i professionisti della comunicazione perché servano la verità, andando a scavare dentro la notizia e non si lascino confondere da annunci sensazionalistici a discapito della serietà della propria professione e del proprio ruolo” questo il tema dominante e la finalità del convegno di Viterbo.

Si tratta del primo convegno organizzato dall’Ucsi di Viterbo dopo il periodo di pandemia che ha di fatto bloccato gran parte delle attività. Il convegno vedrà la presenza del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo e del presidente dell’Ucsi Lazio, Maurizio Di Schino, alla sua prima uscita ufficiale in qualità di neo presidente dell’Ucsi regionale. Saranno presenti anche don Emanuele Germani, responsabile dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Viterbo, che poterà i saluti del Vescovo Piazza e l’avvocato Roberto Saccarello del Sovrano ordine di Malta.

Il convegno sarà incentrato sulla relazione della professoressa Emanuela Marinelli, sindonologa di fama internazionale, che nella sua relazione, in particolare, tratterà degli studi sul “carbonio 14” che hanno interessato la Sacra Sindone.

Il convegno di domani si inserisce naturalmente nell’evento organizzato da don Luca Scuderi, parroco della chiesa di Sant’Andrea di Viterbo, sulla mostra sulla “Sacra sindone”, la mostra di una copia autenticata della stessa, allestita nella cripta della chiesa.

La mostra è stata inaugurata lo scorso 23 marzo ed ha visto la presenza di numerosi visitatori.

Oltre alla sindonologa Marinelli, sono in programma gli interventi della presidente dell’Ucsi di Viterbo, Wanda Cherubini, che parlerà di “Scienza e fede, sindone e fake news” e dell’avvocato Roberto Saccarello che tratterà il tema di “come indagare le tracce di una uccisione cruenta e la ricerca della verità”. Seguirà un dibattito tra i giornalisti sul tema della notizia e la verità .

Nel Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali del 2018 Papa Francesco ha affermato: “Informare è formare, è avere a che fare con la vita delle persone. Per questo l’accuratezza delle fonti e la custodia della comunicazione sono veri e propri processi di sviluppo del bene, che generano fiducia e aprono vie di comunione e di pace.

Per questo il Pontefice ha precisato: “invito a promuovere un giornalismo di pace, non intendendo con questa espressione un giornalismo “buonista”, che neghi l’esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti; un giornalismo fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la maggioranza – che non hanno voce; un giornalismo che non bruci le notizie, ma che si impegni nella ricerca delle cause reali dei conflitti, per favorirne la comprensione dalle radici e il superamento attraverso l’avviamento di processi virtuosi; un giornalismo impegnato a indicare soluzioni alternative alle escalation del clamore e della violenza verbale”.

(*) Consigliere Direttivo Ucsi Lazio con delega ai rapporti con le Diocesi ed i Territori.