NewTuscia – VALENTANO – Incidente nel pomeriggio sulla Castrense 312, all’altezza del bivio per Ischia di Castro e Farnese. Tre auto, per cause ancora da appurare si sono scontrate.

Il bilancio è di un ferito, una donna all’ottavo mese di gravidanza che non si troverebbe in gravi condizioni. Per sicurezza è stata trasportata a Belcolle e sottoposta ad esami.

Sul posto 118 e carabinieri