NewTuscia – VITERBO – Dopo gli eventi di Roma, le Fondazioni ITS Academy Agroalimentare e ITSSI Servizi alle Imprese tornano a Viterbo. Far conoscere ai giovani le numerose opportunità degli ITS Academy e i nuovi percorsi delle Fondazioni è l’obiettivo di IT’S Open Day.

L’appuntamento è per venerdì 14 (dalle 15 alle 18) e sabato 15 (dalle 9:30 alle 13), presso Spazio Attivo, via Faul 22/29.

L’evento è rivolto ai giovani neodiplomati e diplomandi che sono alla ricerca di una proposta formativa innovativa, di alta specializzazione tecnica, che valorizzi le competenze trasversali, alternativa ai percorsi accademici.

A IT’S Open Day gli studenti avranno l’opportunità di parlare con docenti e tutor delle potenziali opzioni di carriera che offre ITS, in base ai propri interessi ed alle competenze.

“L’Open Day offre la possibilità di esplorare le opportunità di lavoro a Viterbo – spiega Laura Castellani, direttrice dell’ITS Academy Agroalimentare – Si può accedere anche con la famiglia e, insieme, si potrà saperne di più sulle aree tecnologiche in crescita che stanno rivoluzionando le industrie di tutto il mondo e su come un diploma ITS apre nuove porte. A IT’S Open Day non si ottengono solo conoscenze preziose, ma anche opportunità di lavoro, a Viterbo e in Italia. Sono le stesse aziende e imprese che ci orientano nella scelta di avvio dei corsi, in base alle loro necessità di personale: in questo modo le probabilità di trovare un lavoro al termine del corso sono più alte che mai”.

Laboratori, orientamento e simulazioni, in una due giorni ricca di esperienze e occasioni.

IT’S Open Day, il programma

14 APRILE

15:00 Presentazione Sistema ITS e offerta formativa 2023/2025

“Evoluzione delle professioni nel managment sportivo” a cura di William Di Marco

• Laboratorio di comunicazione: “Comunicare il brand come un personaggio delle serie TV: da Stranger Things a Squid Game” a cura di Nicoletta Vulpetti

• Laboratorio sensoriale: “Lo sviluppo dell’esperienza enogastronomica attraverso il gioco” a cura di Laura Fini

• Colloqui di approfondimento con tutor e docenti

• 18:00 Chiusura e saluti finali

15 APRILE

09:30 Presentazione Sistema Its e offerta formativa ‘23/’25

• Come scegliere dopo il Diploma

• La didattica attiva: il segreto del metodo ITS

• Possibilità di colloqui di approfondimento con tutor, docenti ed ex allievi

• 13:00 Chiusura e saluti finali

IT’S Open Day: come accedere

È possibile prenotare (anche tramite Whatsapp) al numero 349.5114318 oppure su www.itsagro.it.