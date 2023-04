NewTuscia – TARQUINIA – Doppia data nel viterbese per Ettore Bassi protagonista di Il mercante di luce, parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio, il 14 aprile ore 21 al Teatro Rossella Falk di Tarquinia e il 15 aprile ore 21 al Teatro Francigena di Capranica, nell’ambito delle stagioni nate dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali, Comune di Tarquinia e Comune di Capranica, e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il mercante di luce, bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni, vincitore del Premio Cesare Pavese 2015 per la Narrativa, con l’adattamento e la regia di Ivana Ferri e le musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini, narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio

Il tentativo di lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità, il disamore e l’amore, la casualità di nascere oppure no, oltre tutto questo che è un frullar d’ali in una melodia alta e che ci portiamo dentro al di là del tempo dato.

Stefano Quondam è un professore di letteratura greca, grandissimo e misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l’omologazione. Certo, è al tempo stesso un uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio, quanto ha di più prezioso: la cultura. Vuole credere con tutto sé stesso che la bellezza che gli tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare il buio. Ma tra i due, chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l’altro? Questa è la cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato e coraggioso e di un padre che con dedizione e amore tenta di spiegare il senso della vita, l’unico che conosce. Il filo che li unisce è la poesia: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell’unico tempo possibile, quello tra il mito e l’invenzione, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta. Lo spettacolo abbraccia lo stile e la magnificenza narrativa di Roberto Vecchioni e, con una storia che attraversa il nostro presente, ci fa entrare nella dimensione dei classici, ci immerge nella grande letteratura del passato che avvolge tutti noi con la sua luce. Un padre e un figlio. Due vite, due mondi. Percorrono insieme un ultimo tratto di strada scoprendo la forza e la fragilità del loro legame. Una riflessione sull’esistenza, sull’idea del Bello e del Sublime, trasmessa a noi con un incanto speciale e con accenti lirici intensi.

Teatro Comunale Rossella Falk Piazza Cavour 16 – Tarquinia

Prevendita

Infopoint Barriera San Giusto, Sala capitolare degli agostiniani

info: 0766.849282 turismotarquinia@gmail.com

Il botteghino del teatro sarà aperto 1 ora prima dello spettacolo

Teatro Francigena Largo Ripoll (già Via della Mattonara) – Capranica

Prenotazioni biglietti: lun., mer., ven. 10 – 12, mer. 15 – 16:30 presso gli Uffici del Comune di Capranica – tel. 0761667909

email: teatrofrancigena@comune.capranica.vt.it

Il botteghino del teatro sarà aperto prima dello spettacolo dalle ore 18:00