Momento particolarmente positivo per la componente agonistica femminile del circolo viterbese, con prestazioni importanti di Anna Floris e Caroline Brack.

L’esperta portacolori del team viterbese, Floris, ha ottenuto il lasciapassare per il tabellone femminile delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia di Roma. Ha ceduto nella finale del torneo di Loano, ma contro una Gaia Squarcialupi, tennista del ’97, in grande ascesa. Anna Floris è riuscita comunque ad ottenere i punti necessari per poter affacciarsi alla passerella prestigiosa romana, il cui tabellone dovrebbe essere reso noto i primissimi giorni del mese di maggio.

In ottima condizione anche Caroline Brack, la ragazza tedesca del Tennis club Viterbo che ha mostrato un buon gioco nel torneo di Forte Village, di 25mila dollari, dove ha tenuto temporaneamente testa alla forte Stefania Rubini, testa di serie numero tre della manifestazione.

“Sconfitte come queste – ha detto il coach Paolo Ricci – sono importanti quanto delle vittorie per una giovane tennista e l’esperienza che se ne trae potrà risultare utile in futuro.”

Un futuro che arriva immediatamente, perché Caroline sarà impegnata a Santa Margherita di Pula in un altro torneo da 25dollari, quindi sempre frequentato da tennis di ottimo livello.

