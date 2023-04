NewTuscia – CHIA – E’ la storia di una nonnetta zoppa ma piena di energia, Madame Souza, e del suo nipote Champion, amante della bicicletta fino a diventare un ciclista professionista che corre, seguendo i consigli della nonnina allenatrice, al Tour de France, durante il quale viene però rapito dalla mafia francese e portato in America. Ma la nonnina, insieme al suo cane, Bruno, e ad un trio di vecchie jazziste, Les Triplettes de Belleville, corre in suo aiuto in un inseguimento oltreoceano mozzafiato.

“Appuntamento a Belleville” è una storia che inizia con toni malinconici e romantici, per terminare con il ritmo tipico di un action movie. E’ una storia senza tempo che, nell’estetica, richiama però gli anni ’30 e procede con un plot all’insegna dell’andamento classico del romanzo d’avventura.

A fianco delle nonnina va sottolineata la splendida la figura del cane Bruno che, nelle espressioni e negli atteggiamenti, risulta essere il più umano dei personaggi, costantemente ossessionato dai treni di passaggio, desideroso di carezze e di un po’ di cibo, docile, sensibile e sempre disponibile a qualunque sacrificio pur di aiutare la sua padrona.

Ciò che cattura l’interesse dello spettatore, comunque, non è tanto la trama ma lo stile con cui il cineasta francese, Sylvain Chomet, fa del suo lungometraggio una vera e propria opera d’arte con un andamento ai limiti dell’onirico e un geniale stile visivo.

venerdì 14 aprile, ore 21:15

SPAZIO CORSARO

Via Ripetta, 20 – Chia (VT)