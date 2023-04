Viterbo Tempo stabile durante la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +18°C. Lazio Nubi sparse in transito al mattino ma con tempo asciutto su tutta la regione, spazi di sereno più ampi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in arrivo a partire dalle zone occidentali. Nazionale. AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi orientali con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo al Nord-Ovest con neve sui rilievi a quote alte. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto sulla Romagna. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli velati, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana con possibili pioviggini. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con velature in transito, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia.