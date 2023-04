NewTuscia – NEPI – Sabato 15 aprile 2023 alle ore 11,00 presso la Sala Nobile del Palazzo Comunale di Nepi sarà presentato il volume “NEPI NELLA STORIA E NELL’ARTE. TRADIZIONE E NUOVE RICERCHE”, Atti del Convegno Nepi 29-30 ottobre 2021, Quaderni del Museo Civico di Nepi, 5, a cura di Francesca Ceci e Stefano Francocci (Davide Ghaleb Editore).

L’opera raccoglie gli studi esposti nel convegno tenutosi a Nepi il 29-30 ottobre 2021 che ha visto la partecipazione di Francesco di Gennaro, Daniele Federico Maras, Stefano Francocci, Renzo Chiovelli, Luisa Caporossi, Elisabetta Gnignera, Paolo Pinti e Giorgio Felini.

L’obiettivo del convegno è stato quello di illustrare, in maniera diacronica, la lunga storia che caratterizza la cittadina di Nepi, sia attraverso dati già noti, sia tramite nuove ricerche.

Quanto scaturito è, quindi, un’opera eterogenea che affronta tematiche di natura più generale, come quella del ruolo di Nepi in età protostorica, ma anche argomenti specifici, quali, ad esempio, lo studio dell’evoluzione della tecnica muraria in età medievale, dell’abbigliamento di Lucrezia Borgia o dell’arsenale della Rocca.

Fra gli interventi, quelli di Daniele Federico Maras e Luisa Caporossi hanno anche messo in evidenza l’importante ruolo svolto dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale nello studio e nella tutela del territorio.

L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento del Comune di Nepi e della Regione Lazio, che attraverso la L.R. 24/19 sostiene le attività di Biblioteche, Musei e Archivi.

A presentare il volume sarà la prof.ssa Elisabetta De Minicis, dell’Università degli Studi della Tuscia. Sono previsti gli interventi del Soprintendente, Arch. Margherita Eichberg, della dott.ssa Monica De Simone della Regione Lazio, del Sindaco di Nepi Franco Vita, del Consigliere delegato alla Cultura e Turismo del Comune di Nepi, Paolo Paoletti, e dei curatori dell’opera, Francesca Ceci e Stefano Francocci.

Saranno presenti gli autori.