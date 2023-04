Da Bologna a Roma con tappe a Viterbo, Orte ed Anguillara

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – La tradizionale “maratona ferroviaria” quest’anno si svolgerà dall’Etruria Settenrionale all’Etruria Meridionale dal 27 al 29 aprile. L’itinerario prenderà il via da Bologna e terminerà a Roma passando per Pistoia, Firenza, Perugia, Spoleto, Orte Viterbo e Anguillara.

Questo l’itinerario. Partenza il 27 aprile da Bologna alle 12.04 per Porretta Terme, onde consentire ai partecipanti di raggiungere il capoluogo emiliano. Proseguimento alle 13.22 per Pracchia e Pistoia, lungo il tratto più spettacolare della Porrettana. Arrivo a Pistoia alle 14.14. A Pistoia veloce visita all’adiacente Deposito Officina Rotabili Storici (Fondazione FS e con la guida del TCI). Alle 15.13 si riparte per Firenze. Da Firenze coincidenza alle 16.13, con arrivo a Perugia Fontivegge alle 18.26. Salita in centro storico col MiniMetrò. In serata incontri con Umbria Sviluppo che si occupa di Cammini San Francesco e ciclovie.

Partenza da Perugia alle 9.53 e arrivo a Spoleto alle 11.23. Qui si svolgerà una presentazione dell’Atlante, seguita dalla visita all’antico capolinea della Spoleto – Norcia, ora trasformata in ciclopista, con Luca Ministrini del MTB Club Spoleto e, per finire, una visita alla metropolitana pedonale sotterranea.

Si riparte da Spoleto alle 15.37 per arrivare a Viterbo, via Orte, alle 17.51. È previsto un incontro con Raimondo Chiricozzi, presidente del Comitato per la riattivazione della Ferrovia Orte-Capranica-Civitavecchia.

Si scende a Roma con la linea via Capranica (partenza alle 8.55) del servizio FL3 di Trenitalia nell’ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio.

Sosta di un’ora ad Anguillara dalle 9.59 alle 10.59, per consegnare il riconoscimento di Stazione ad Alta Valenza Storica Turistica, Ambientale EUROFERR assegnato dall’Association Europeenne des Cheminots (AEC), insieme a UTP, ANFG e CIFI al Sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo e a Stefano Mecali, Presidente dell’Associazione “Terra Tua”.

A Roma si svolgerà la Premiazione EUROFERR del Polo Museale dei Trasporti Astral di Roma: un museo che racconta la storia sociale di Roma attraverso il trasporto. Seguirà l’incontro “Parlare di Tram”, di Appia Antica e della trasformazione della Monte Ciocci-San Pietro ex ponte ferroviario in percorso ciclopedonale.

Al termine, nel primo pomeriggio, liberi tutti e rientro alle rispettive destinazioni.