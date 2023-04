NewTuscia- TUSCANIA – concerto Menù d’ascolto de La Banda della Ricetta apre la rassegna PrimaVera Musica e inaugura il nuovo progetto 2023 di cultura musicale e comunità promosso dall’Associazione Kinesfera a Tuscania presso CasaNave Alle Mura. Con la direzione artistica del maestro Tullio Forlenza, PrimaVera Musica comprende tre concerti, uno al mese da aprile a giugno.

Sabato 15 aprile alle ore 21 è la volta de La Banda della Ricetta, una formazione tutta al femminile nel progetto della leader e fondatrice Clara Graziano, voce, organetto e putipù, che propone alcune sue composizioni originali e musiche della tradizione popolare italiana squisitamente arrangiate e interpretate insieme a Teresa Spagnuolo ai clarinetti e Pina Valentino, voce e tamburelli.

Così Clara Graziano descrive la proposta di Menù d’ascolto – un viaggio garbato e saporito tra cibo e musica che fa scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose. È al cibo infatti che si rifanno molti dei brani portati al successo da grandi interpreti, come per esempio “Fagioli ‘olle ‘otenne” (Caterina Bueno) o ‘O caffè (Domenico Modugno) che La Banda della Ricetta rivisita con nuovi arrangiamenti. Il programma comprende anche brani scritti da C. Graziano.

Clara Graziano vanta collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale italiano, tra cui quella pluridecennale con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Teresa Spagnuolo, in ensemble con la Graziano dal 2017, ha un’intensa attività musicale che spazia dalla musica folk a quella cameristica e classica in numerose formazioni. Pina Valentino si esibisce nei maggiori festival in Italia e all’estero con gruppi e orchestre della tradizione poppopolare

L’evento comprende anche un momento conviviale in cui il pubblico, nell’intermezzo tra un tempo e l’altro, è invitato all’assaggio di alcune delizie preparate e offerte da Agrirosmarina (Manziana, RM).

PrimaVera Musica è un’iniziativa culturale dell’Associazione Kinesfera con il patrocinio del Comune di Tuscania.

Il contributo di partecipazione alla serata è di €15,00.

È consigliata la prenotazione lasciando un messaggio al numero 375 5127096 oppure info@casanaveallemura.com.

Menù d’ascolto

Sabato 15 aprile 2023 h 21

CasaNave Alle Mura

con La Banda della Ricetta

CasaNave Alle Mura

Via Nazario Sauro, 8

Tuscania

+39 375 512 7096

info@casanaveallemura.com