NewTuscia – CARBOGNANO – Sul palcoscenico due graditi ritorni: Alessandra Merico ed Enzo Casertano.

Carbognano, 11 aprile 2023: La stagione del Teatro Bianconi si chiude Domenica 16 aprile alle ore 17.00 con il gradito ritorno di una straordinaria coppia di attori: Alessandra Merico e Enzo Casertano con IO E KATE commedia brillante liberamente ispirata al film “Io e Caterina” di Alberto Sordi e rielaborata da Alessandra Merico con la regia di Enzo Casertano.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 per omaggiare il centenario della nascita di Alberto Sordi ed è ispirato ad uno dei suoi film “Io e Caterina” ma solo l’idea del robot perché la storia va da tutt’altra parte.

Alberto è un architetto solitario e riservato, intenzionato a vivere solo e a non dover rendere conto a nessuno. Acquista per sbaglio un robot di nome Kate, cameriera elettronica che svolge le mansioni domestiche. All’inizio, tutto sembra procedere bene, Kate soddisfa puntualmente i numerosi compiti; ma successivamente la situazione si complica, soprattutto quando il robot inizia ad apprendere il meccanismo delle relazioni umane attraverso la tv e gli sceneggiati televisivi. Alberto si trova ben presto di fronte a una macchina così raffinata da avere acquisito un’autonomia quasi totale dalla sua configurazione originale. Riuscirà questa complicata convivenza?

Uno spettacolo divertente e poetico che unisce il mondo dei sentimenti all’universo della tecnologia.

Con questo evento si chiude la stagione 2022-2023 del Teatro Bianconi che ha visto 12 spettacoli di prosa, 4 appuntamenti per i più piccoli e la novità della stagione di Danza con 4 eventi. Nonostante le incertezze e le difficoltà dell’attuale periodo storico, tutti gli spettacoli hanno visto una partecipazione massiccia di spettatori, per certi aspetti addirittura sorprendente come per gli spettacoli di Danza che rappresentavano la vera scommessa della Stagione. Numerosi sold out e lunghe liste di attesa sono stati un confortante segnale di ripartenza dopo le lunga parentesi della pandemia e hanno premiato il lavoro della Direzione Artistica e soprattutto delle decine di artisti che si sono susseguiti sulle storiche tavole del palcoscenico dei Cimini apprezzando la numerosità e la competenza del folto pubblico che non è mai mancato.

Finisce una Stagione ma all’orizzonte ne appare subito un’altra. La Direzione sta già lavorando agli appuntamenti del prossimo anno che sicuramente vedranno il ritorno di alcuni protagonisti della stagione appena terminata anche per soddisfare quelle lunghe liste di attesa e qualche gradita sorpresa, che non è mai mancata nei cartelloni del Teatro, per continuare ancora la lunga storia di un sogno che da 45 anni non finisce di incantare e divertire.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098