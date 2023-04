NewTuscia – BAGNOREGIO – Tantissimi turisti nella Tuscia per il lungo ponte pasquale. Con la stupenda notizia che Ronciglione è diventato il Borgo dei Borghi 2023.

La Tuscia è terra di borghi e di turismo storico-artistico-culturale ed i numeri, oltreché la semplice valutazione soggettiva della bellezza delle location, sta dando sempre più ragione a chi gestisce le attrattive proposte ai visitatori.

Nel weekend Civita di Bagnoregio fa segnare oltre 10 mila visitatori e continua l’onda lunga del ritorno deituristi stranieri, in particolare asiatici, che hanno sempre rappresentato circa il 50% dei flussi totali.

Un surplus di circa il 25% rispetto al 2022 per lo stesso periodo ed il sindaco di Bagnoregio Luca Profili è raggiante.

“Essere arrivati anche in finale per la Capitale italiana della cultura – ha detto Profili nell’intervista di ‘Luce Nuova sui fatti’ che andrà in onda il 19 aprile prossimo su TeleOrte e La Voce Tv e sui nostri canali social – conferma il buon lavoro che stiamo facendo per la promozione turistica di Civita di Bagnoregio”.

Sotto, nella seconda parte, l’intervista al sindaco di Bagnoregio Luca Profili, rilasciata nella quarta uscita di chi scrive a Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio).