NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Seconda edizione per CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL, tre appuntamenti tra aprile e maggio alla Cittadella della Musica, che trovano una naturale collocazione nella sala Ennio Morricone, a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu.

«L’offerta culturale della nostra città è sempre qualcosa di cui andare orgogliosi» dichiara l’Assessore alla Cultura Simona Galizia, «e il programma che andrà in scena con questo festival alla Cittadella della Musica conferma il grande lavoro di quanti ogni giorno si impegnano affinché migliori di anno in anno. Ospitare nelle nostre strutture eventi di questo livello non può che renderci felici».

«La seconda edizione di Civitavecchia Spring Music Festival, realizzata in accordo con il Comune di Civitavecchia, presenta un programma di musica vario, per nulla scontato, che travalica generi e formati partendo dalla tradizione per abbracciare la scena contemporanea. Una proposta musicale ampia pensata per la sala della Cittadella della Musica nell’ottica di costruire un polo di riferimento per concerti ed attività culturali per l’intera cittadinanza» afferma ATCL.

«Siamo molto felici di tornare per il secondo anno alla Cittadella della Musica con tre nuovi spettacoli. Con la programmazione proposta, intendiamo offrire al pubblico uno sguardo generale su tutto ciò che non è la solita musica che si ascolta accendendo la radio e la tv, nella speranza di stimolare spunti creativi e curiosità.

Dal grande pianista jazz Danilo Rea, passando per il viaggio culturale e stilistico del tango di Piazzolla, fino ad arrivare alle sperimentazioni contemporanee del violoncellista Simone De Sena che fonde musica classica, rap ed elettronica, vogliamo celebrare la musica come arte libera a prescindere dalle catalogazioni di genere. Come lo scorso anno, nella parte conclusiva di ogni spettacolo daremo la possibilità al pubblico di porre delle domande direttamente all’ospite, aprendo un angolo di approfondimento ed eliminando la tradizionale distanza tra artisti e spettatori» Enrico Loprevite di Promu – All For Music

Ad aprire la rassegna il 14 aprile ore 21, uno dei più famosi pianisti jazz italiani Danilo Rea, reduce dell’esibizione al Festival di Sanremo con Gino Paoli. Danilo Rea si esibirà in Piano solo, accompagnando il pubblico in un viaggio dalla musica jazz alla musica pop, ripercorrendo i grandi successi italiani ed internazionali – dagli anni ’70 ad oggi – inesauribile fonte d’ispirazione interpretativa e compositiva per l’intramontabile pianista.

A Night With Piazzolla a cura del gruppo La Junta Escondida il 21 aprile ore 21 è molto più di un concerto dedicato al grande compositore. È un viaggio temporale e geografico alla scoperta del tango, un genere nato in Argentina come espressione popolare e artistica, ricco di complesse e affascinanti sfaccettature che vanno molto oltre agli stereotipi nel quale è ingabbiato. Un viaggio che parte da autori come Julian Plaza, Ernesto Baffa, Hector Mele, Anselmo Aieta e Atilio Stampone, passando sorprendentemente per Antonio Vivaldi e Igor Stravinskij, fino ad arrivare al più grande e innovativo esponente del genere, Astor Piazzolla.

Il 5 maggio ore 21 Simone De Sena al violoncello, presenta con Dalla classica al rap, un nuovo album di rottura, che fonde al suo interno diversi stili musicali, poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche: dalle più belle musiche per violoncello solo, di autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn, Mark Summer, all’elettronica del producer emergente Whitenoise28 (Ruggero Misasi); dalle liriche dei rapper della scena underground romana Esdì (Enrico Loprevite), fino ai riferimenti dell’Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

INFO: 0766 679621

Biglietto unico 10 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Tel. 0766 370011

Aperta dal lunedì al sabato negli orari: 9 – 13 / 15 – 19

nei giorni di spettacolo negli orari: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 20.30

Chi acquista il biglietto su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo. Dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.