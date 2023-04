NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Arte in estemporanea al Centro commerciale Tuscia conclusa venerdì santo con la vittoria da parte della giuria popolare di Francesco Graziotti e della critica di Stefania Morelli. arte a Tuscia in Fiore, arte nel festival la Via degli Artisti, arte nei ristoranti e nei bar, arte alla galleria della via degli artisti ed arte dove non te l’aspetti ma anche che va a passetto con la religione da sempre. Qualcosa sta succedendo.

In un periodo turbolento per l’Italia, che la storia ricorda come durissimo anche se esaltante, un gruppo di geni portò il bello nel mondo: era il Rinascimento.

XXI secolo: la qualità della vita in Tuscia è altissima anche se non ce ne accorgiamo. L’aria è buona, si mangia benissimo e si risolvono tutti i problemi. Le mozzarelle sono le migliori del mondo, il caffè è buonissimo e l’olio è insuperabile. Perché la sensazione di frustrazione percepibile in tutti?

Tuscia in fiore è pronta ad esplodere con i colori della primavera in contrasto con la affascinante pietra locale detta peperino ed aspettando Maggio prosegue con i suoi appuntamenti social. Questa settimana:

Lunedi 10

21:30, Alla scoperta del Gonfalone col priore Franco Chiaravalli (detto Quintaletto) ed il video di Project Tuscia con il CEO Sigfrido Hobel.

Tuesday 11

18:30 Tre minuti con Gaetano Alaimo.

21:30 The best kept secret in Italy: Tuscia. con Fabio e Carlo latini e Chiara di Valerio

Mercoledì 12

18:30 Tre minuti con Laura Principi di Onda d’arte

19:00 Tre minuti con Domenico Aruzzolo dell’emporio solidale

21:30 Un tuffo nell’universo del rap, la via degli artisti per Rapcalling: Icaro Febo & Tochev

Giovedì 13

21:30 La tuscia è..Zafferano. Con Federica Reccia

Venerdì 14

La tuscia è…contro la violenza sulle donne con Marta Nori Ass Caterinaccia, e Paola Aleandri

Domenica 16

Backstage.. P&P: parcheggi & progettualità con il Professor Maurizio Errigo per la stampa Roberto Pomi e Mattia Ugolini.

Questo il programma di Tuscia in Fiore 2023:

Maggio in Tuscia è in Fiore.

Farnese, 6 e 7 Maggio 2023

Villa San Giovanni in Tuscia, 6 e 7 Maggio 2023

Onano, 13 e 14 Maggio 2023

Bassano in Teverina, 20 e 21 Maggio 2023

Viterbo, Via A. Saffi, 27 e 28 Maggio 2023

Viterbo – VII ed. La Via degli Artisti 2, 3 e 4 Giugno 2023

Viterbo – Arte e religione Corpus Domini 8, Giugno 2023

Viterbo – Concerto Rap, Piazza Unità d’Italia, 10 Giugno 2023