NewTuscia – Secondo wikipedia la serie dedicata a Super Mario, vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_(serie_di_videogiochi), è tra quelle di maggiore successo e di impatto nella storia dei video giochi.

La settimana di Pasqua è tra le più importanti per l’uscita di nuovi movies nelle sale cinematografiche statunitensi. Già la domenica si hanno le statistiche. Non sorprende che il film dedicato a Super Mario ed il mondo dei funghi abbia superato, nel week-end pasquale i 146 milioni di dollari di incasso, di gran lungo il miglior debutto della settimana, del mese e dell’anno 2023 fino a questo momento. In Italia probabilmente farà bene ma non sarà il campione di incassi degli Stati Uniti.

In Irlanda alla fine del debutto di Braveheart, gli spettatori, con le lacrime agli occhi, hanno applaudito in piedi per vari minuti. La sensibilità e la cultura di un popolo probabilmente si riflettono nei film di grande successo. Estremizzando, per gli americani Super Mario ha il sapore nostalgico che per noi hanno i film dedicati a Giulio Cesare. Un cultura senza storia e profondità è costretta a cercare miti e creare storie di successo anche se dedicate ad un video gioco. Non dobbiamo certo imparare ma possiamo prendere spunto e diventare, noi per primi, ambasciatori di cosa ci caratterizza, della nostra altissima qualità della vita e dei nostri successi, delle tradizioni e delle identità legate ai campanili. La nostra è la cultura che ha portato il bello nel mondo e dedica film a Michelangelo, non certo considera pornografico far vedere una sua statua come fanno in Florida. Eppure siamo tutti frustrati e avvertiamo il peso della vita sulle nostre spalle. Perché?

Forse la risposta è semplice: non siamo capaci ad apprezzare quello che abbiamo…cioè tutto.

L’aria che respiriamo, il cibo ed i vini che nascono spontanei dalla nostra terra. L’incredibile calore umano percepito da chiunque ci visiti. La ricchezza delle storie di paese e la varietà della creatività umana. La meravigliosa varietà del paesaggio e i borghi arroccati nel tempo. Chi capita ritorna e compra casa, chi invitato ringrazia.

Perché solo noi ci lamentiamo sempre? Di sicuro possiamo migliore sia la mentalità che l’auto-distruggerci. Se il film di super Mario riscalda la sensibilità profonda degli americani ed acquista per loro significati romantici, forse dobbiamo capire che quello che abbiamo intorno ci ha viziati e nel volere sempre di più ci frustriamo da soli.

Giulio Della Rocca