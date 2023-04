NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi fa suo il derby della Tuscia, compiendo un passo fondamentale verso la salvezza. La Viterbese scivola al penultimo posto in classifica e vede ridotte al lumicino le speranze di restare in Serie C. Al 12′ tiro dal limite dell’area di Carlini su servizio di Vitali che viene neutralizzato da Bisogno. Il Monterosi fa più possesso palla, mentre la Viterbese fatica a trovare sbocchi offensivi anche perché Marotta è troppo solo. Al 42′ Pavlev trattiene di Renzo in area di rigore e il signor Scarpa di Collegno concede la massima punizione al Monterosi. Sul dischetto si presenta Costantino che spedisce il pallone alla destra di Bisogno spiazzando il portiere della Viterbese. Nell’intervallo Lopez effettua alcuni cambi, ma anche nel secondo tempo è il Monterosi a controllare la partita. La Viterbese si fa viva al 23′ con Polidori che tira da buona posizione mandando il pallone vicino al palo. Dopo questa occasione la formazione di Lopez non riesce più a creare nessun pericolo nonostante l’ingresso in campo di Rabiu e il Monterosi può festeggiare la vittoria.

Le formazioni delle due squadre:

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Ingegneri (23°st Rabiu), Ricci, Riggio; Pavlev, Mungo, Mastropietro (1°st Barilla’), Semenzato (1°st Mungo, 9°st D’Uffizi), Devetak; Jallow (1°st Polidori), Marotta

A disp. Dekic, Nesta, Marenco

All. Giovanni Lopez

MONTEROSI (3-4-1-2): Forte; Mbende, Giordani, Piroli (43°st Tartaglia); Di Renzo (47′ s.t. Tonin), Parlati, Santoro, Verde (26°st Bittante); Carlini (26°st Lipani); Costantino (43°st Rossi), Vitali

A disp. Alia, Moretti, Gasperi, Burgio, Di Francesco, Tolomello, Della Pietra, Di Paolantonio

All. Leonardo Menichini

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno

RETI 45 pt Costantino su rigore

NOTE Semenzato, Giordani, Ingegneri, Jallow, Piroli, Forte, Pavlev

Angoli: 2-0 per la Viterbese