NewTuscia – FARNESE – “Le Avventure di Pinocchio”, del regista Comencini ed anche allo scrittore Carlo Collodi che 140 anni orsono scrisse questo bellissimo romanzo, tradotto in circa 300 lingue, e pensare Collodi non lo voleva nemmeno pubblicare. La neonata associazione: “Gli amici del Borgo di Pinocchio”, composta da sole donne, gli, perché pensiamo che a breve entrerà qualche maschietto, con i proprio fondi e tanta buona volontà l’ha realizzata. NewTuscia – FARNESE – “Le Avventure di Pinocchio”, del regista Comencini ed anche allo scrittore Carlo Collodi che 140 anni orsono scrisse questo bellissimo romanzo, tradotto in circa 300 lingue, e pensare Collodi non lo voleva nemmeno pubblicare. La neonata associazione: “Gli amici del Borgo di Pinocchio”, composta da sole donne, gli, perché pensiamo che a breve entrerà qualche maschietto, con i proprio fondi e tanta buona volontà l’ha realizzata.

Se anche tu come noi sei affascinato da questa favola non devi far altro che immergerti nel suo ricordo attraverso le immagini e tutto quello che troverai esposto. La mostra è situata presso il IV e V set, cioè: quello della scuola e dell’osteria, la scena nella quale Geppetto entra congelato e beve un sorso di vino per poi ripartire per le lontane Americhe alla ricerca di suo figlio (Meconte – Via Colle San Martino 124). E’ aperta i sabati e le domeniche: mattino: 10,30/12,30 – pomeriggio 16,30/18,30. Per chi viene da fuori si consiglia di contattarci mentre i gruppi possono visitarla tutti i giorni chiamando il 3394057317.