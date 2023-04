Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Tanta la gente malgrado l’umidità ed il freddo pungente sia a Viterbo in piazza San Lorenzo che a Bagnaia per le tradizionali processioni del Cristo morto.

A Viterbo il corteo rievocativo è pa rtito poco dopo le 21.30 dalla Chiesa del Gonfalone per raggiungere piazza San Lorenzo in cui c’erano centinaia di persone ad attendere i figuranti.

In testa al corteo il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, accompagnato da Don Roberto Bracaccini e Don Lugi Fabbri. All’ingresso della cattedrale c’era anche la sindaca di Viterbo Chiara Frontini con la fascia tricolore.

In spalla è stata portata anche una grande statua della Madonna, trasportata lungo le vie del centro storico fino a piazza San Lorenzo.

Nel corso della cerimonia, celebrata in piazza con un megaschermo che ha ricordato i momenti salienti della Passione di Gesù, la gente era tanta e, nonostante il freddo, è rimasta per tutta la celebrazione. Tanti si sono commossi ed apprezzato lo sforzo organizzativo.

La processione è stata organizzata quest’anno dalla parrocchia dei Ss. Valentino ed Ilario di VIllanova del parroco Don Emanuele Germani con le voci narranti di Piermaria Cecchini, Stefano Nazzaro e Chiara Palumbo. (Segue sotto Processione Bagnaia)

A Bagnaia altrettanta festa di popolo. L’evento è stato organizzato dal Comitato Venerdì Santo di Bagnia e dalla confraternita dei santi Carlo ed Ambrogio. Oltre 400 i figuranti che hanno ricordato la Passione di Cristo.

Il freddo non ha fermato le centinaia di persone che hanno partecipato ad una delle rievocazioni più famose della Tuscia. Il percorso è stato quello tradizionale, dalla piazza principale al centro storico per poi andare verso Villa Lante in cui, nella mura esterne, è stata riproposta la crocifissione.

Fin dalla mattina erano stati tanti i preparativi sia dal punto di vista della preparazione delle location che per la vestizione delle centinaia di persone che hanno riproposto la processione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

