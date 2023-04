NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Incidente questa mattina intorno alle 11,30, al chilometro 109 dell’Aurelia.

Per cause ancora da appurare, una macchina e un mezzo militare si sono scontrati; quest’ultimo sarebbe poi finito fuori strada ribaltandosi.

Per fortuna, sembrerebbe che non ci siano stati feriti, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti, visto che il tratto do strada in questione è stato chiuso per permettere la rimozione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Tarquinia, carabinieri e polizia stradale.