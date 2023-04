NewTuscia – VITERBO – Le tradizioni si rispettano e all’arrivo delle festività Rotaract e Rotary Club Viterbo sono di nuovo insieme per un pensiero verso i bambini e chi si trova in difficoltà.

Ancora una volta si sono aperte le porte del reparto di Pediatria a Belcolle, accolti dal primario dottor Bracaglia e dalla sempre cortesissima caposala Maria Cristina. L’occasione è stato l’omaggio di uova e campane di cioccolato, prodotte dalla pasticceria Santori di Castiglione in Teverina, donate dalla delegazione rotariana composta dal presidente Lamberto Scorzino, dal segretario Stefano Bianchini e dai giovani presieduti da Matteo D’Angelo, insieme al prefetto Riccardo Giusti, dal tesoriere Simone Pippolini e dai neo soci Sara Valentini e Riccardo Binelli.

L’incontro con i piccoli ricoverati in pediatria è stato celebrato con due loro rappresentanti, Greta e Samuele, accompagnati dai genitori, che hanno ricevuto direttamente il dolce omaggio.

Ancora soddisfazione per il dottore Bracaglia: “C’è grande attaccamento del territorio per questo reparto, non manca mai occasione in cui lo dimostrano, standoci vicino”.

Gli auguri di buona Pasqua sono stati estesi anche ai bambini e ai ragazzi della Casa Famiglia Sacro Cuore, straordinariamente presenti perché in vacanza dalla scuola, chiamati a raccolta da suor Maria per prendere ciascuno un uovo da mostrare orgogliosi, insieme alla delegazione rotariana ulteriormente arricchita da altri giovani soci.

Anche questo gesto pasquale è stato legato alla raccolta fondi realizzata attraverso la vendita a soci ed amici delle uova, che sarà poi donata a favore della onlus A.pro.t.i.on., che sostiene i malati di leucemia della divisione Ematologia del Gemelli, da utilizzare nel reparto o per le famiglie dei ricoverati.

Viterbo, 7 aprile 2023

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080