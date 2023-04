NewTuscia – VITERBO – Alle 16.00, i ragazzi di Mister Monsignori, sfideranno il Prato attuale fanalino di coda. Grazie alla modifica di regolamento che cancella le retrocessioni per il girone B, i padroni di casa, non avranno la pressione delle scorse partite grazie a una salvezza già acquisita.

Il tecnico dei viterbesi, alla vigilia del match, ha parlato della condizione del suo team: ”Mancano due partite al termine della regular season: il tempo stringe. Adesso siamo concentrati per fare il maggior numero di punti possibile per centrare il nostro obiettivo e migliorare la nostra classifica. Abbiamo tutta la rosa a disposizione fatta eccezione dello squalificato Caverzan”.

Degli avversari, invece, ha detto: ”Ho visto le partite del Prato: è una squadra viva che non merita la classifica che ha. Non ha più il fardello del peso della retrocessione, per cui, vorranno giocare l’ultima partita di fronte ai tifosi facendo risultato. Per noi sarà un match complicato per questi motivi, anche perchè sono in una buona condizione. Non dobbiamo farci condizionare dalla loro classifica: sarebbe l’errore più grande che possiamo commettere. Il risultato dobbiamo sudarcelo e arrivare preparati. In casa sono aggressivi, quindi ci sarà da lottare”.