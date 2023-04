NewTuscia – VETRALLA – Tragedia a Vetralla dove un uomo di 66 anni è rimasto schiacciato sotto ad un trattore intorno alle 12.30.

L’uomo stava lavorando con il mezzo in un terreno di cui era proprietario, quando per cause ancora al vaglio, questo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso.

Carabinieri, 118 e vigili del fuoco, accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.