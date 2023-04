NewTuscia – VITERBO – Domani 7 aprile, a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 13, divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Chigi. Tale provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 219 del 6-4-2023), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire lavori per l’installazione di una gru. Sarà consentito il passaggio dei pedoni. Regolare il transito veicolare in via Chigi. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposita segnaletica mobile.

