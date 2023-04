VITERBO – Palazzo dei Papi – ore 22.00

NewTuscia – VITERBO – Questo nostro tempo ha bisogno di vivere i misteri della fede cristiana anche attraverso l’arte, la musica, la cultura. È questo il progetto culturale della Diocesi di Viterbo che ormai da qualche anno sta promuovendo su tutto il territorio diocesano un modo nuovo per ravvivare la fede dei cristiani attraverso eventi (vedi il polo museale Colle del Duomo, mostre, convegni…) e iniziative anche in collaborazione con fondazioni culturali e sociali.

Anche la rappresentazione della CROCIFISSIONE, che si colloca al termine della Processione del Venerdi Santo al Palazzo Papale, vuole essere un momento di alta e profonda riflessione umana e cristiana sulla Pasqua attraverso la musica e la narrazione.

Anche quest’anno la sacra rappresentazione vede quasi centocinquanta comparse, fra giovani, adulti e famiglie in costume fedelmente ricostruiti. Anche i testi sono stati rivisitati e saranno interpretati quest’anno con voce dal vivo da Stefano Nazzaro speaker della Rai, Chiara Palumbo e Piermaria Cecchini registi e operatori teatrali che narreranno gli ultimi momenti della Vita di Gesù toccando il tema della misericordia.

Il progetto ormai alla sua 10^ edizione, ideato e messo in scena dai volontari della Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario (quartiere Villanova), anche quest’anno vede la collaborazione della Parrocchia di Santa Barbara e del gruppo “Nonni e Nipoti”, è stato pensato per creare punti d’incontro e fornire un’opportunità per crescere insieme attraverso l’impegno comune.

L’iniziativa ha il contributo economico del Comune di Viterbo, assessorato alla Cultura e della Banca Lazio Nord. Alla regia don Emanuele Germani, sostenuto da un valido staff tecnico, che oltre a numerosi e validi collaboratori delle due parrocchie per l’allestimento delle scenografie e dei costumi interamente fatti a mano, vede la preziosa collaborazione di Fausto Cappelli, Luca e Renzo Antonelli, Angelo Sapio, Riccardo Montaquila, Roberto Toni dell’Elettronica Mix e la preziosa collaborazione dei gruppi musici dell’Associazione Pilastro e del Centro Storico con musiche romane appositamente composte dal M° Simone Pernazza.

Diocesi di Viterbo