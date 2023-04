NewTuscia – VITERBO – Da sabato 8 aprile riapre al pubblico il parco di Tuscia Flower pronto ad accogliere la primavera con un trionfo di 500 mila tulipani e spettacolari novità. Grande sorpresa di questa quarta edizione è infatti la presenza di nuove attrazioni che lasceranno stupiti sia grandi che bambini e renderanno la loro visita ancora più indimenticabile. Fra queste una doppia maxi installazione, unica in Italia all’interno di un parco di tulipani, formata da una panchina ed una poltrona giganti, alte ben due metri e dalla struttura coloratissima.

La “TuliPanchina” e la “TuliPoltrona”, posizionate in due diversi punti strategici al centro del campo, d’ora in avanti diventeranno il salotto panoramico di Tuscia Flower. Per la prima volta solo nel parco di tulipani di Viterbo si potrà ammirare dall’alto la splendida fioritura e godere in pieno di tutta la sua bellezza. Inoltre fotografi professionisti e non avranno l’opportunità di realizzare meravigliosi scatti da due punti di osservazione privilegiati, con una vista mozzafiato che abbraccia il paesaggio circostante a 360 gradi.

Un mare di colori e profumi provenienti dall’Olanda attendono i visitatori che potranno come sempre passeggiare tra i filari e raccogliere i propri tulipani preferiti scegliendoli tra le tante varietà disponibili. Tuscia Flower resterà aperto ogni giorno della settimana, con orario continuato dalle 9 alle 19, anche a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Il buono ingresso si acquista direttamente in loco e non è necessaria la prenotazione.

Per tutta la durata dell’evento è possibile portare cibo e bevande dall’esterno per consumare un veloce spuntino o un tranquillo picnic in famiglia o tra amici, immersi nel verde e nella tranquillità della campagna viterbese. Gli ampi spazi del parco sono dotati di numerosi tavoli e panchine perfetti per poter comodamente mangiare sia al sole che all’ombra oltre che per ospitare feste private con un elevato numero di invitati.

I costi dei buoni ingresso e ulteriori dettagli sono disponibili su www.tusciaflower.it

Per rimanere sempre aggiornati potete iscrivervi alla newsletter direttamente dal sito www.tusciaflower.it e seguire i canali social “tusciaflower” su Facebook ed Instagram

Tuscia Flower si trova a Viterbo, strada Teverina km 3,900