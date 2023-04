Preziose e coinvolgenti le testimonianze degli ospiti in sala, l’atleta paralimpico delle Fiamme Oro Valerio Catoia, Osho e Maurizio Martini funzionario della Polizia Postale

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 5 aprile con il settimo evento del programma “Leonardo 6.0” dal titolo “Come dice coso… generazioni connesse” tra bullismo e cyberbullismo, patrocinato dalla Polizia di Stato, l’Istituto Tecnico Tecnologico ha registrato il sold-out e incassato un ennesimo successo. Gli ospiti invitati hanno condiviso esperienze e testimonianze toccanti e interessanti che, oltre a far commuovere ed emozionare, hanno anche fatto divertire molto il vasto pubblico presente in aula magna.

Il primo intervento è stato il più toccante, con la storia dell’atleta paralimpico Valerio Catoia, coraggioso e sorridente ventitreenne, che ha conquistato il cuore di tutti, originario di Latina, attivo nella squadra di parakayak delle Fiamme Oro. Accompagnato dal padre Giovanni e dal suo allenatore Stefano Vando – dei gruppi sportivi F.O. di parakayak della Polizia di Stato – che ha rilasciato una preziosa testimonianza umana e sportiva, ha raccontato delle sue emozioni e di quando nel 2016 ha rischiato la propria vita per mettere in salvo una bambina che stava per annegare sulle spiagge di Sabaudia, episodio a seguito del quale mentre la maggior parte della cittadinanza lo ha acclamato come eroe, il Presidente Mattarella gli ha riconosciuto l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica” e la Polizia di Stato quello di “Poliziotto ad honorem”, paradossalmente alcuni haters sui social lo hanno preso di mira come bersaglio da bullizzare e attaccare. Il racconto è stato poi completato dalla proiezione di un bellissimo filmato, tratto dal docu-film realizzato dalla Polizia di Stato, “Haters e piccoli eroi”, di cui Valerio è protagonista in qualità di testimonial contro ogni forma di bullismo.

A seguire il funzionario della Polizia Postale e delle Comunicazioni del dipartimento di Roma, Maurizio Martini, ha spiegato i meccanismi del cyberbullismo dando consigli e suggerimenti dall’alto della sua esperienza professionale su come difendersi e cosa poter fare per prevenire dinamiche di attacchi da parte di haters in rete e nella vita di ogni giorno.

Infine, ad alleggerire i toni e suscitare fragorose risate da parte sia dei giovani alunni che di tutti gli adulti presenti in sala, Federico Palmaroli, vignettista satirico autore delle pagine social “Le più belle frasi di Osho” di nota fama e successo, ha intrattenuto piacevolmente le circa seicento persone presenti in sale e portato una sua personale testimonianza sulla comunicazione e sui linguaggi in rete secondo la sua esperienza da assiduo frequentatore e utilizzatore delle pagine social-web. Per oltre mezz’ora ha commentato e presentato una carrellata delle sue divertentissime vignette, selezionate ad hoc per l’occasione, alimentando l’allegria dell’intera platea che ha mantenuto viva l’attenzione fino alla fine per poi formulare, tra un selfie e l’altro con il noto personaggio, domande per una intervista diretta confezionata proprio dagli allievi della scuola.

La campionessa di pugilato, Irma Testa, alla quale sono stati inviati gli auguri di pronta guarigione, non ha potuto essere presente a causa di una influenza. Tra gli invitati presenti nel pubblico alcuni esponenti della Polizia di Stato e della Questura di Viterbo tra cui, in rappresentanza del questore, il primo dirigente Amalia Priaro e Don Roberto Fabiani, parroco della parrocchia di Marta molto noto e benvoluto dalle comunità dell’intera provincia. La dirigenza dell’istituto Leonardo Da Vinci, guidata dal professor Luca Damiani, insieme al suo nutrito staff interno ha fatto squadra lavorando intensamente con una professionista esterna, Valeria Conticiani, giornalista ed esperta di eventi e comunicazione, che ha condotto l’evento e di cui la scuola si è avvalsa per un incarico di collaborazione finalizzato all’organizzazione e gestione dell’intero programma di spettacoli, garantendo un ennesimo successo, annunciato ma mai scontato, anche per questa settima tappa dei festeggiamenti per il 60° anno dell’istituto scolastico tra i più grandi e virtuosi della provincia. Prossimo step l’evento serale e conclusivo previsto per il 7 giugno con la celebrazione finale in cui culminerà il programma “Leonardo6.0” dell’ITT di Viterbo.