NewTuscia – TARQUINIA – Con il Trofeo Merca il tiro a volo sarà grande protagnista della cinquantaduesima edizione della Festa della Merca. NewTuscia – TARQUINIA – Con il Trofeo Merca il tiro a volo sarà grande protagnista della cinquantaduesima edizione della Festa della Merca.

Sabato 15 Aprile, infatti, sono in programma dalle 9:00 alle 12:30, e poi dopo le 14:30, le iscrizioni per il “Percorso Di Caccia” e per la “Fossa Olimpica”, con premi a trofeo.

L’iscrizione ha un costo di 15,00 €, la reiscrizione di 10,00 €, ed è disponibile anche un’offerta speciale che a 25,00 € comprende iscrizione e pranzo all’area ristoro della Festa della Merca.

Le attività di tiro al piattello si svolgeranno presso il campo di tiro situato proprio sulla strada provinciale della Roccaccia, pochi km prima del centro aziendale. Le premiazioni avverranno dalle 17:30 in poi presso l’area convegni della Festa della Merca.