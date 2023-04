NewTuscia – ROMA – Terza vittoria consecutiva per il Trastevere, al sesto risultato utile consecutivo in campionato. Nella 30esima giornata del girone F, gli amaranto sbancano il campo del Nuova Florida spezzando l’equilibrio nelle sfide con gli ardeatini, fin qui terminate sempre in parità nei 90 minuti.

Cioci deve fare a meno di Massimo, non in perfette condizioni fisiche e lancia dal 1′ Baldari e Santarelli. Fascia da capitano sul braccio di Valerio Giordani, che sfida, per la prima volta in carriera, il fratello Andrea, a sua volta capitano del Nuova Florida. La gara è a senso unico fin dalle prime battute e, ad eccezione di di un destro dal limite di Cappiello facilmente parato da Semprini al 4′, è sempre il Trastevere ad avere il pallino del gioco e a creare le occasioni migliori. All’8′ i rionali trovano anche il gol, con Crescenzo che gira in rete un angolo di Tortolano ma l’assistente segnala che la palla era già uscita nella traiettoria disegnata dal numero 10 amaranto. Il vantaggio è rimandato di sei minuti, quando De Costanzo si libera sulla destra, serve Alonzi che fa la sponda per Baldari, freddo a battere Giordani da posizione ravvicinata per il suo primo gol stagionale. La reazione biancorossa è affidata nuovamente a Cappiello, che al 19′ impegna Semprini, poi è Crescenzo, dal limite, a chiamare Giordani all’intervento plastico. Al 37′ grande occasione per Tortolano, che batte a rete dal vertice dell’area piccola ma trova sulla sua strada i riflessi rapidi del portiere ardeatino. Nella ripresa il copione non cambia e il Trastevere traduce in gol la supremazia dopo 8′: break di Calderoni a centrocampo, palla in verticale per Tortolano che premia la sovrapposizione di De Costanzo, il cui tiro dal vertice dell’area piccola viene respinto da Giordani che, però, non può nulla sul tap-in ravvicinato di Crescenzo. I ritmi si abbassano perché il Nuova Florida non ha la forza di riversarsi in avanti e vuole evitare un passivo più pesante esponendosi al contropiede. Al 67′ e al 79′ doppia occasione per Valentini, sulla prima è attento Giordani, sulla seconda l’esterno offensivo calcia in precario equilibrio e non trova né lo specchio né l’assist per Valerio Giordani, in proiezione offensiva. All’82’ torna a farsi vedere il Nuova Florida con Mocanu ma Semprini è attento e, sul successivo corner, De Martino spara alto da buona posizione. All’86’ c’è spazio anche per il primo gol di Ciotoli che, entrato da pochi secondi, capitalizza un assist di Tortolano lanciato da Giordani, segnando con un tocco di destro in area. Finisce 3-0, ora per il Trastevere la sosta pasquale e poi la supersfida al Pineto in programma domenica 16 aprile.