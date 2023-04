NewTuscia – VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA – Per il secondo anno l’associazione AntiquaTellus realizza il “Presepe di Pasqua” presso la chiesa di Sancta Maria ad Nives. Si tratta del percorso compiuto da Gesù, attraverso scorci di un villaggio mediorientale, dall’Orto del Getsemani fino alla Crocifissione con la pietra aperta del sepolcro.

La scelta di realizzare questo percorso è quello di fare memoria, in un modo figurato, di un Dio “inimmaginabile”, che attraverso la sofferenza umana della Via Crucis realizza per noi la liberazione dalla morte, con la sua Resurrezione. Allo stesso tempo valorizzare il luogo della Chiesola (come la chiamiamo qui al paese), la bellissima e spirituale Chiesa di Sancta Maria ad Nives che è per l’anima del paese il simbolo della sua storia.

E’ un occasione per vivere la tradizione della Pasqua e la storia del nostro paese nel medesimo luogo, un’occasione di riflessione visiva non solo sul significato della Pasqua ma sulla sacralità intima che si sente in questo luogo