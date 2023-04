NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 12 Aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’OpenHub Lazio di Viterbo sito in via Luigi Rossi Danielli 11, avrà luogo un evento gratuito sulla disciplina del management, a cura di Francesca Croce, sociologa e specializzata in scienze della gestione.

Il management è la capacità di gestire e dirigere l’azienda in tutte le sue funzioni: amministrative, direttive, gestionali e operative. Un imprenditore o un manager per poter amministrare efficacemente un’azienda, deve avere diverse abilità, come una rilevante dimestichezza nei confronti di numeri e bilanci e la capacità di porsi – ed essere riconosciuto – come leader del gruppo.

Nel ciclo di vita di una azienda si possono incontrare numerose complessità difficili da gestire, che non sono esclusivamente legate alla sfera finanziaria, ma anche a quella relazionale e organizzativa. Spesso la mancata considerazione di queste problematiche come aree di miglioramento può portare a diverse criticità e persino la chiusura di certe attività e funzioni aziendali.

In questa prospettiva, la disciplina del management trova tutta la sua importanza. Occorre superare il concetto di azienda come proprietà e adottarne un nuovo, che intenda l’azienda come un’organizzazione in grado evolvere e cambiare in relazione ai bisogni esterni e interni.

L’evento proposto si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i partecipanti (manager, liberi professionisti e imprenditori) nei confronti della disciplina del management, evidenziando la sua utilità e applicazione pratica nell’ambito delle pratiche manageriali di una organizzazione. Nel corso della presentazione, saranno presentati alcuni strumenti manageriali: la mappa mentale, la matrice R.A.C.I., ed il diagramma causa/effetto.

Francesca Croce è sociologa e specializzata in scienze della gestione con un Master in gestione del cambiamento svolto in Francia e un Ph. D. in amministrazione in Canada. Il suo approccio combina la gestione, il management e la sociologia. Lavora come libera professionista con il suo studio di ricerca, consulenza e innovazione sociale nel campo della gestione, imprenditoria e innovazione sociale.

Il luogo dell’evento, l’OpenHub Lazio di Viterbo, è uno spazio fisico dedicato all’incontro tra cittadinanza, amministrazioni pubbliche, terzo settore, università, scuole ed imprese. L’Hub è aperto al territorio e offre servizi pubblici gratuiti alla persona e alle imprese, nonché iniziative sociali e culturali.

I posti sono limitati e per partecipare all’evento è necessario prenotare chiamando il numero verde 800 985099 o scrivendo all’indirizzo mail viterbo@openhublazio.it . È previsto il rilascio di attestati di partecipazione.