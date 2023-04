NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana è partita alla volta di Castel Maggiore, nell’hinterland bolognese, dove da domani sarà impegnata nella final four di coppa Italia di serie B.

I rossoblù, primi in classifica nel girone F, si erano qualificati per le semifinali nazionali battendo 3-0 il Molfetta lo scorso 21 gennaio e domani alle 16 affronteranno il Gabbiano volley di Mantova, formazione che occupa il primo posto nel girone C e che aveva passato il turno imponendosi nel mini-raggruppamento con Acqui Terme e Scanzorosciate.

La sfida per l’Ecosantagata è di quelle da bollino rosso. Il Gabbiano, infatti, non ha ancora perso una partita in tutto il campionato, dove comanda a punteggio pieno (66 punti in 22 partite), e si presenta con tutte le intenzioni di guadagnarsi la finale. Dal canto suo, Civita Castellana deve affrontare la gara orfana del suo capitano, Pierlorenzo Buzzelli, infortunatosi pochi giorni fa nella partita di campionato contro la Lupi Santa Croce.

I ragazzi di coach Beltrame, però, non hanno nessuna intenzione di arrendersi senza combattere. Durante la settimana il mister ha sperimentato una serie di alternative tattiche all’assenza di Buzzelli e proprio queste novità, per assurdo, potrebbero rivelarsi un vantaggio, visto che l’Ecosantagata non ha mai giocato una partita senza il suo capitano e quindi nessuno ha avuto modo di studiare i nuovi schemi della squadra rossoblù.

La vincente tra Ecosantagata e Gabbiano sfiderà sabato mattina a Bologna l’altra finalista, che uscirà dalla sfida tra Acqui Terme e Sarroch.

Ecosantagata Civita Castellana