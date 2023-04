“Continua il nostro programma di riqualificazione delle strade della Tuscia – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. In meno di 20 giorni abbiamo fatto partire otto diversi cantieri per la riasfaltatura e la messa in sicurezza delle nostre strade. E non ci fermiamo qui. Un grande ringraziamento va dunque al consigliere delegato alla viabilità, trasporti e lavori pubblici Maurizio Palozzi e a tutto il personale del settore viabilità”.