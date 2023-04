NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sabato Santo aquesiano a sfondo ambientale per Cooperativa Ape Regina e Riserva Naturale Monte Rufeno. Che per celebrare le Giornate Internazionali dell’Acqua e delle Foreste 2023, organizzano una passeggiata alla scoperta di BOSCHI FRESCHI E ACQUE SORGIVE lungo un percorso ad anello, tra sentieri e strade bianche, che lambisce il torrente Subissone.

Alle ore 9.45 appuntamento presso la biglietteria del Museo del fiore, ingresso n. 4 della Riserva Naturale Monte Rufeno a Torre Alfina. Un quarto d’ora dopo passeggiata di circa 3 ore con la Guida de L’Ape Regina e la naturalista della R. N. Monte Rufeno lungo un tratto del sentiero natura del fiore e altri percorsi. Al termine della passeggiata, per chi vuole, un pranzo al cestino, a carico dei partecipanti, nell’area picnic del Museo. Alle ore 14.00 visita guidata alle sale del Museo (per chi desidera concludere la visita prima di pranzo, la guida del Museo del Fiore sarà a disposizione tra le 13.00 e le 13.30) PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro le ore 18.00 del giorno precedente Coop. L’Ape Regina telefono +39 388 8568841 (anche whatsapp).