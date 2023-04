NewTuscia – ROMA – “Con l’incardinamento del decreto-legge sul ponte sullo Stretto, da oggi in esame presso le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dove sono relatore, inizia l’iter per il via libera alla più grande opera ingegneristica mai realizzata in Italia che il presidente Berlusconi, già nel 2001 con la Legge Obiettivo, aveva immaginato e pensato di realizzare”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.