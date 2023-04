NewTuscia – VITERBO – 267.175 pagine profilate nel mese di marzo per 33.114 utenti unici profilati. Sono i numeri incredibili del nostro giornale secondo l’analisi dell’esperto di Vivere Srl, il gruppo editoriale cui abbiamo aderito per avere puntuale visione dei dati e confrontarci con altre realtà editoriali locali.

La fonte è la prima mondiale, google analytics. Nel Lazio Ne wTuscia.it domina le statistiche con una presenza capillare su tutto il territorio regionale che, partendo da Viterbo, arriva senza soluzione di continuità a Roma in cui il nostro giornale è molto letto malgrado i suoi legami etimologici ma soprattutto di contenuti e storia con la Tuscia.

Siamo contenti di non esserci mai fermati ed essere letti anche in Umbria, in cui arriviamo in tutta la regione sia con le notizie del giornale che con “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione prodotta da NewTuscia Italia ed in onda ogni mercoledì su TeleOrte (Dtt 77 Umbria) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio): in quest’ultimo caso la nostra presenza è su gran parte del Lazio.

NewTuscia.it però non si ferma qui. Da tre settimane è attiva la nuova partnership e collaborazione editoriale con Radio Roma Television che, tra Tv e Radio, è tra i primissimi gruppi editoriali del Lazio. IL direttore Gaetano Alaimo, ogni venerdì dalle 21, partecipa come inviato dalla provincia di Viterbo alla trasmissione “Extra” del direttore Claudio Micalizio. Viene fatto un approfondimento delle principali notizie della settimane con un contributo multimediale in collegamento o registrato. Nelle prime puntate sono stati ospiti il presidente dei Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla, il presidente dell’associazione “Libellula libera – Fibromialgici” Francesco Piccerillo ed il Segr. Naz. vicario di Confael Egidio Gubbiotto.

Che dire…il nostro giornale cresce diventando uno dei giornali leader del Lazio e si fa conoscere ed apprezzare anche in Umbria ed in tutto il centro Italia. Grazie a voi lettori per la stima e la presenza, faremo sempre il meglio per voi!

Sotto tutti i dati: