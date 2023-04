Viterbo

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra -2°C e +13°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e in nottata con tempo asciutto e qualche addensamento nuvoloso in transito.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

AL CENTRO



Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle coste della Toscana.