Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Nell’ambito della trasmissione “ Luce nuova sui fatti” in onda questa sera alle ore 21 su Radio Roma Television can. 14 dtt, Radio Roma can 15 dtt., su Radio Roma Network can 224 dtt e su Teleorte can, 77 dtt sarà trasmesso l’intervista al presidente di Confartigianato Imprese Lazio e Viterbo, Micol Del Moro.

Chi scrive ed il collega Gaetano Alaimo abbiamo approfondito con il presidente Del Moro il ruolo dell’artigianato regionale e viterbese nello scenario economico produttivo attuale, dall’effetto del blocco dei bonus edilizi sulle imprese artigiane, all’accesso al microcredito, dalle aspettative delle imprese artigiane della trasformazione e dell’alimentare e della produzione tipica per la prossima stagione estiva.

Non abbiamo tralasciato il ruolo dei giovani nelle imprese artigiane e la qualità dei prodotti dolciari artigianali del periodo pasquale.

Un pensiero e un ricordo affettuoso e’ andato a Moreno Marone, contitolare dell’impresa artigiana idrotermica COIS di Orte prematuramente scomparso, esempio di impegno professionale e di volontariato in favore della collettività e dello sport.