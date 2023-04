NewTuscia – VITERBO – Lavori per il rifacimento della pavimentazione di piazza del Plebiscito, la sindaca Chiara Frontini ha incontrato e ascoltato i commercianti delle vie interessate dagli interventi in corso e di quelli che partiranno una volta terminata questa prima fase. A Palazzo dei Priori, insieme alla prima cittadina, anche l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris. Presenti inoltre i consiglieri De Alexandris, Di Fusco e Nunzi. “È stato un incontro utile e propositivo, necessario per fare un primo punto della situazione a pochi giorni dall’apertura del cantiere – ha sottolineato la sindaca Frontini -. Quest’amministrazione è abituata a coinvolgere, informare e ascoltare cittadini e commercianti. Oggi abbiamo incontrato i proprietari delle attività commerciali di via Roma, piazza del Plebiscito e via San Lorenzo per confrontarci su questa primissima fase di lavori. Capire eventuali difficoltà. La scorsa settimana li abbiamo raggiunti personalmente “porta a porta” per consegnare dei volantini informativi con le principali indicazioni su provvedimenti riguardanti chiusure al traffico, modalità e tempistiche dei lavori. Come abbiamo già ribadito in altre occasioni – prosegue Frontini – il passaggio pedonale sarà sempre garantito, così come sarà garantito l’accesso agli esercizi commerciali. A questo proposito, l’amministrazione, proprio per garantire la piena visibilità degli ingressi delle attività commerciali, sta inoltre predisponendo una cartellonistica da collocare lungo il cantiere, per la quale è stato già richiesto agli stessi negozianti il logo identificativo delle singole attività commerciali. Stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili per mitigare i disagi – aggiunge la sindaca – ma se si vogliono i lavori di miglioramento per la città questi passano da cantieri, non c’è altro modo; le buche non si tappano senza cantieri, le opere strategiche non si realizzano senza cantieri: il nostro lavoro è fare il massimo per ridurre i disagi al minimo. E questo incontro è stato convocato anche per questo. Per ascoltare e monitorare la situazione insieme ai commercianti. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni”.

“I lavori stanno procedendo spediti, come da cronoprogramma – ha aggiunto l’assessore Floris -. Come previsto sono iniziati lo scorso 3 aprile e si concluderanno al massimo entro il prossimo 1 agosto. Proprio per limitare il più possibile i disagi alle attività che insistono nella zona interessata, abbiamo deciso di procedere in due fasi. La prima è quella che interessa l’area compresa tra l’inizio di via Roma, lato antistante la chiesa di Sant’Angelo in Spatha, fino all’intersezione con via Cavour, i cui lavori sono già in corso e termineranno verosimilmente tra un mese e mezzo. Solo una volta ultimata questa prima fase, si procederà con l’altra, che interesserà invece l’area compresa tra l’intersezione con via Cavour e l’inizio di via San Lorenzo. Faremo il possibile per chiudere queste prime due fasi entro il prossimo luglio”.

“Un incontro utile quello organizzato dalla sindaca Frontini, soprattutto dal punto di vista informativo – ha sottolineato Erika De Santis, Ottico De Santis, commerciante presente all’incontro insieme ad altri colleghi – . Era già tutto chiaro dai giorni scorsi, ma ho trovato corretto voler ribadire alcuni aspetti legati alla tempistica dei lavori. Va riconosciuto l’impegno dell’amministrazione di voler coinvolgere noi commercianti e la volontà di limitare i nostri disagi. Sono molto contenta che si stia lavorando per migliorare e riqualificare la nostra città”.

“I commercianti sono favorevoli ai miglioramenti della città e alle buone iniziative – spiega Ramona Arcangeli, Oldtown Store -. Una comunicazione tempestiva per noi è fondamentale, abbiamo fatto investimenti con largo anticipo per programmare una buona primavera/estate, stagione che arriva dopo un lungo periodo di restrizioni legate al COVID. Il timore di veder calare le vendite è negli occhi di tutti noi commercianti. Rimarremo in contatto con la sindaca per valutare e monitorare insieme la situazione, sperando che la nostra preoccupazione possa sparire perché ripagata da un incremento turistico e da gente intenzionata a fare acquisti”.

Tutti gli aggiornamenti sul procedere degli interventi verranno forniti attraverso i canali istituzionali del Comune, ovvero il sito www.comune.viterbo.it e la pagina Fb Comune di Viterbo Informa, e attraverso gli organi di informazione.